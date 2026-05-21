DEM Parti'den CHP'ye Mutlak Butlan Kararına İlk Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptal edilerek önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve geri getirilmesine dair açıklama yaptı.

DEM PARTİ'DEN MUTLAK BUTLAN KARARINA TEPKİ

DEM Parti tarafından karara tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "CHP’ye mutlak butlan kararı, hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçasıdır.

DEM Parti olarak geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi ve hukuktan yanayız. Onlarca yıllık mücadelemizin temel ve ilkesel düsturu, demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında olmaktır Toplumsal barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı bu tarihsel dönemde, devleti ve Cumhuriyeti gerçek anlamda demokrasiyle buluşturmanın yolları mümkünken, mutlak butlan kararı ancak Barış ve Demokratik Toplum Sürecine olan inançsızlığı büyütür.

Toplumda kutuplaşmayı artıran, iç barışı tahrip eden uygulamalar güven bunalımını artırır Yasal düzenlemelerin eşiğine geldiğimiz bugünlerde alınan bu karar, Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta gölgelemeye dönük bir adımdır. Mesele, Türkiye’nin demokrasi meselesidir. Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir. DEM Parti olarak; bu ülkede demokrasiyle soluklanabileceğine inanan, adalete özlem duyan, demokratik değerler için mücadele eden milyonlarca yurttaşımızla bir aradayız, yan yanayız"

Kaynak: Haber Merkezi