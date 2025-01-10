DEM Parti, CHP ile Görüşmede Aktardı: 'Öcalan Silah Bırakma Çağrısı Yapacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışındaki tarihi çağrısı sonrası DEM Parti heyetinden Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde görüştü. Görüşme sonrası siyasi partilerle kritik temaslarda bulunan DEM Parti, 7 Ocak günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yardımcıları ile görüştü.

'ÖCALAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAK'

Görüşmede yer alan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Halk TV'de görüşmenin detaylarını açıkladı. Günaydın, görüşmede, DEM Parti heyetine, "CHP gizli kapaklı işlerde olmayacak" dediklerini aktardı.

Günaydın, "DEM heyeti bize yapılan ziyarette Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağını ifade etti. Bu çağrının Avrupa tarafı, Türkiye tarafı, Suriye tarafı, Irak tarafı olacak" dedi.

Günaydın, "DEM heyeti bize yapılan ziyarette Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağı söylendi" dedi.

'AHMET TÜRK AÇIKÇA SÖYLEDİ...'

Günaydın, DEM Parti ve Öcalan'ın taleplerine ilişkin soruya ise yerine kayyım atanan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün, bir otonomi ve federasyon istemediklerinin yanıtını verdiğini belirtti. Günaydın şöyle konuştu:

"DEM heyetinden Ahmet Türk bize bunu açıkça söyledi; 'Otonomi ve federasyon istemiyoruz."

Kaynak: Halk TV