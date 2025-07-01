DEM Parti Açıkladı: Yabancı Heyet Terör Örgütü Lideri Öcalan ile Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelen 39 kişilik yabancı heyetin, İstanbul’daki temaslarına başladığını açıkladı. Heyette farklı ülkelerden siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerin yer aldığı belirtildi. Heyetin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile gerçekleştirdiği görüşmede barış süreci ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

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DEM Parti Açıkladı: Yabancı Heyet Terör Örgütü Lideri Öcalan ile Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi
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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen 39 kişilik uluslararası heyet, İstanbul'daki temaslarına başladı. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyette birçok ülkeden siyasetçi, gazeteci ile aktivistin yer aldığı belirtildi.

Heyetin, İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret ettiği ve ardından Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği ifade edildi. Görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, bölgesel ve güncel gelişmelerin de değerlendirildiği aktarıldı.

DEM Parti'nin açıklamasında, "Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen 39 kişilik yabancı heyet İstanbul'daki temaslarına başladı. Çok sayıda ülkeden siyasetçi, gazeteci ve aktivistin yer aldığı heyet İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti. Daha sonra Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, heyet üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, bölgesel ve güncel gelişmeler de değerlendirildi. Heyet yarın bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek ve ardından saat 12:00'de Taksim Hill Otel'de basın açıklaması yapacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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DEM Parti Abdullah Öcalan
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