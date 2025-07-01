MİT Başkanı Kalın’dan Erbil’de Kritik Temaslar: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Masaya Yatırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ibrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere bugün Irak’ın Erbil kentine gitti.

Kalın, Erbil’de KDP Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ?

İkili görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son gelişmeler ile bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Öne çıkan bir diğer konu ise ‘Terörsüz Türkiye’ süreci oldu. Bölgenin tamamen terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden tamamen çıkarılması için önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Ayrıca, Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolleri de kapsamlı biçimde tartışıldı; Türkiye’nin Irak Türkmenlerinin yanında olduğu vurgulandı.

Ayrıca, önümüzdeki dönem Merkezi Irak Yönetimi ve IKYY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.

Kaynak: Haber Merkezi