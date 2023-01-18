Davutoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Pelikancılar dahil istediğin gazetecileri al gel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Grup Toplantısı’nda kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu akşam yanıt vereceğini duyurmuştu.

Davutoğlu'ndan beklenen yanıt geldi. Davuroğlu, Erdoğan'a üç çağrıda bulundu. Erdoğan'ın seçeceği gazetecilerle açık oturum yapalım diyen Davutoğlu, "Sen prompter kullan ben yalın konuşacağım" dedi.

8 Aralık 2018'deki çağrısını yineleyen Davutoğlu, Meclis'te yolsuzluk iddiasına ilişkin araştırma-soruşturma komisyonu kurulmasını talep ederek "Önce benden başlansın" dedi.

"8 ARALIK'TAN BERİ NEDEN KONUŞMADIN"

Davutoğlu şunları kaydetti:

"Bırakın yakın akrabaları, yakın çevresindeki herkesi iktidar döneminde zengin eden sen, uluslararası mahkemelerde mal varlıkları dosyası ve diğer ekonomik suçlarla ilgili ismi geçen sen. Hayatı boyunca emeği dışında hiçbir şey yememiş olan, ikinci bir maaşı kabul etmemiş olan, devlet adına aldığı her hediye kayıt etmiş olan ben.

Madem böyle bir yolsuzluk söz konusuydu neden bizi uyarmadın? Neden ben başbakanlıktan 22 Mayıs 2016'da ayrıldıktan sonra bekledin tam da Gelecek partisini kurmadan 1 hafta önce beni yolsuzlukla suçladın? Ertesi günde ben de çağrıda bulundum. 8 Aralık'taki çağrıdan bu yana neden konuşmadın Erdoğan? Derhal işlem başlatmalıydın. kamu malına uzanan el benim elim olsa bile kesmeliydin. Ben olsam keserdim.

"ÖNCE BENDEN BAŞLASIN"

Şimdi sana 3 çağrıda bulunuyorum. İstediğin gazetecileri al Pelikancılar da dahil. istediğin kanalda açık oturum. Sen promter kullan. Ben böyle yalın konuşacağım.

2- 8 Aralık'ta yaptığım çağrıyı tekrar yapıyorum. Benden başlamak üzere bütün yaşayan başbakan ve bakanlarla ilgili bir araştırma komisyonu kurun. Kimin izah edemediği bir malı varsa bunu Hazine'de bir fonda tutalım, şehitlere yetimlere kullanalım.

Üçüncü teklifim ise Meclis'teki herkese. Altılı Masa zirvesinde bunu gündeme getireceğim ve bütün liderlerden bu konuda derhal girişimde bulunmaları ricasında bulanacağım. Hem araştırma komisyonu kurulmalı, hem de önce benden başlamalı.

Buradan bütün bu gelişmeleri takip eden sesini yükseltmekten korkan muhafazakar kesime de sesleniyorum. Sizin çocuklarınız da o üniversitede okudu. Hepiniz o üniversiteyi övdünüz.

Unutmadan sayın Erdoğan, Bahçeli'ye benzeyen diliniz ile bana Serok Ahmet diye hitapta bulundunuz. Bahçeli'ye verdiğim cevabı sana da vereyim. Ben Serok Ahmet diyene de Yörük Ahmet diyene de minet duyar hepsinin selamını alır ve onunla gurur duyarım. Seni de Diyarbakırlı gençlere havale ediyorum onlar sana gereken dersleri verirler. 14 Mayıs seçim tarihimizde hayırlı olsun. O gün yeter söz milletin diyeceğiz.

Son sözüm şudur tam bir barbalıkla kapattığınız Şehir Üniversitesi'ni iktidara geldiğimizde açacağız. Şehir milletin mülküydü. Şehir açılacak çünkü Şehir hepimizin!"