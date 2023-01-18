Menzil Cemaati'nden bir televizyon kanalı daha!

AKP hükümetine verdiği destekle bilinen Menzil Cemaati, yeni bir televizyon kanalı açtığını duyurdu.

Televizyona da Semerkand adını veren Menzil Cemaati, duyuruyu Twitter'dan yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamada "Çok yakında yeni bir televizyon kanalımız daha oluyor. #SemerkandTV" dedi.

Cemaatin yayın organlarının satıldığı Semerkand Kitap isminde bir web sitesi bulunuyor.