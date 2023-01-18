Menzil Cemaati'nden bir televizyon kanalı daha!
Menzil Cemaati Semerkand TV adından yeni bir kanal açtığını duyurdu.
AKP hükümetine verdiği destekle bilinen Menzil Cemaati, yeni bir televizyon kanalı açtığını duyurdu.
Televizyona da Semerkand adını veren Menzil Cemaati, duyuruyu Twitter'dan yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamada "Çok yakında yeni bir televizyon kanalımız daha oluyor. #SemerkandTV" dedi.
Cemaatin yayın organlarının satıldığı Semerkand Kitap isminde bir web sitesi bulunuyor.
Çok yakında yeni bir televizyon— Semerkand TV (@TVSemerkand) January 18, 2023
kanalımız daha oluyor.#SemerkandTV pic.twitter.com/Husr8jeGdC
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