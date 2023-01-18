"Reklam için onlar aradı" diyen SADAT'a, TV100'den yanıt: Alçaklığa varan açıklamalarına karşı suç duyurusunda bulunduk

TV100, SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanalda çıktığı programda, SADAT reklamının yayınlanmasıyla ilgili yaptığı, "Kanal, Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı" açıklamasına tepki göstererek, "Tanrıverdi’nin bu alçaklığa varan açıklamalarına karşı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca da dava açılmıştır" yanıtını verdi.

SADAT Başkanı Tanrıverdi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TV100’de çıktığı programda, reklamının yayınlanmasına yönelik Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuştu.

Tanrıverdi, "Reklam verirken tabii ilk önce az önce konuştuğumuz program için. Sayın Selçuk Bayraktar’ın savunma sanayi ile söyleşisi vardı. O programı için verdik. Daha sonra kanal, Sayın Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı, ‘reklam vermek ister misiniz?’ dedi. Reklam portföylerine girdiğimiz için herhâlde program olduğunda haberdar ediyorlar. Bizim hedef kitlemiz değildi. Dolayısıyla mademki kanal uygun görüyor biz de reklam vermeyi uygun gördük" ifadesini kullandı.

TV100 ise yaptığı açıklamada, Melih Tanrıverdi'yi yalanlayarak, "alçaklığa varan açıklama" ifadesini kullandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve dava açıldığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Daha önce attığı tweet'lerde bilinçli olarak reklam verdiklerini yani komplo kurduklarını itiraf etmişti. Bu komplo siyasi tartışmalardan bilgisi olmayan reklam sorumlumuzca fark edilememiş alt bant reklam yayına çıkmıştı.

Tanrıverdi, bu kez bizim tarafımızdan reklam vermesi için arandığı kuyruklu yalanını uydurdu. Bu yalanın tv100’ün onurlu duruşuna karşı bir intikam olarak uydurulduğu çok açıktır. Ekte size tv100 ile reklam ajansı arasındaki mutabakat zaptını sunuyoruz.

56 saniyelik alt bant gösterimi için 5600 lira bedel belirlenmiş. Yani Tanrıverdi’nin iftirasında olduğu gibi bizim tarafımızdan aranmamış, alt bant reklam, reklam ajansı aracılığı ile gelmiş. Zaten reklam fark edildiği an yayından alındığı için sadece 8 saniyelik kısmı kullanılmıştır. Tv100 zaten bu bedeli tahsil etmemiş, reddetmiştir. Tanrıverdi’nin bu alçaklığa varan açıklamalarına karşı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca da dava açılmıştır."