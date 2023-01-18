"Seçime iki ay kala konuşacağım" demişti; Sedat Peker konuşacak mı? Avukatı Ersan Barkın yanıt verdi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker’in, seçime iki ay kala yapacağına söz verdiği açıklamaları hakkında konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya KRT ekranlarında yanıt verdi.

Barkın, "Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor" dedi. En son iki gün önce konuştuğu müvekkilinin yaşadığı durumun ‘dijital tecrit’ olarak adlandırıldığını belirten avukat Barkın, bunun aslında bir ‘ev hapsi’ niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur’un gözaltına alındığı sürecin Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sedat Peker’e iletilen bir ‘uyarı’ olduğunu söyleyen Barkın, bu uyarının “Sadece senin değil, senin adına deklarasyonda bulunan herhangi bir kişinin politik içerikli hiçbir açıklamasına cevaz vermeyeceğiz” biçiminde olduğunu söyledi. Sedat Peker’in seçime iki ay kala açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Barkın, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” dedi.