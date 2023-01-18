"Seçime iki ay kala konuşacağım" demişti; Sedat Peker konuşacak mı? Avukatı Ersan Barkın yanıt verdi

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker’in, seçime iki ay kala yapacağına söz verdiği açıklamalarına ilişkin olarak "Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum" dedi.

"Seçime iki ay kala konuşacağım" demişti; Sedat Peker konuşacak mı? Avukatı Ersan Barkın yanıt verdi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker’in, seçime iki ay kala yapacağına söz verdiği açıklamaları hakkında konuştu. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya KRT ekranlarında yanıt verdi.

Barkın, "Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor" dedi. En son iki gün önce konuştuğu müvekkilinin yaşadığı durumun ‘dijital tecrit’ olarak adlandırıldığını belirten avukat Barkın, bunun aslında bir ‘ev hapsi’ niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur’un gözaltına alındığı sürecin Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sedat Peker’e iletilen bir ‘uyarı’ olduğunu söyleyen Barkın, bu uyarının “Sadece senin değil, senin adına deklarasyonda bulunan herhangi bir kişinin politik içerikli hiçbir açıklamasına cevaz vermeyeceğiz” biçiminde olduğunu söyledi. Sedat Peker’in seçime iki ay kala açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Barkın, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” dedi.

Yargıtay Başkanı, İmamoğlu davası hakkında konuştu Güncel 18 Ocak 2023 19:52
Seçim 14 Mayıs’ta yapılırsa takvim nasıl işleyecek? Güncel 18 Ocak 2023 19:44
Sebat Apartmanı’na Hrant Dink’in fotoğrafı ve güvercin görüntüleri yansıtıldı Güncel 18 Ocak 2023 19:20
Sinan Ateş için mevlit okutmak isteyen vatandaşa müftülükten ret Güncel 18 Ocak 2023 19:15
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun' PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!