Davacı, Soylu ve o ismi işaret etmişti: AKP'li eski milletvekili dolandırıcılıktan hapis cezası aldı

İş insanı Fehmi Öztürk’ün eski AKP Milletvekili Cuma İçten’e 50 milyon dolarlık mal varlığına çöktüğü gerekçesiyle açtığı bir davada karar çıktı. İçten’e ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, İş insanı Fehmi Öztürk, 2014 yılında Fırat Muşlu ile ortaklık kurdu. 2017 yılında bu ortaklığa son vermek istedi. Ancak ortağı uzlaşmaya yanaşmadı. Devreye eski AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in başkanlığını yaptığı 5 kişilik bir “heyet” girdi. Öztürk’ün kısa sürede 50 milyon dolarlık mal varlığı ile 360 milyon dolar değerindeki kentsel dönüşüm ve AVM projesi elinden alındı.

Öztürk, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada “2018’in başında uygulamaya geçirilen planla, önce ortağım Fırat Muşlu tarafından şirket içerisinde kasten bir anlaşmazlık çıkarıldı. Sonra eski milletvekili Cuma İçten, planlı olarak devreye girdi. İçten, anlaşmazlıkları dost meclisi ile çözmekte uzman olduğunu söyledi. Kurulan dost meclisinde ortağım Fırat Muşlu’nun silahlı adamlarının gölgesinde bana tarihsiz belgeler, senetler imzalatıldı. Bu dost meclisine ‘tahkim heyeti’ adı verildi, şirketteki hisselerimin devri sağlandı. Mallarım elimden zorla ve hileyle alındı” ifadelerini kullanmıştı.

‘ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK’TEN CEZA ALDI

Öztürk, milyarlarca liralık vurgunu yargıya taşıyıp birçok dava açtı. Açtığı davalardan birisi de karara bağlandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 7 Mart’ta karar çıktı. Cuma İçten’in “özel belgede sahtecilik suçunu işlediği” belirtilerek 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Kendisin iftira atıldığını iddia eden Cuma İçten, daha önce kendisiyle ilgili haberler için erişim engeli kararı aldırmıştı. Ayrıca İçten’in yandaş Sabah gazetesinin ‘VIP dolandırıcı’ diye adlandırdığı Eren Şar ile ilişkisi olduğu biliniyor.

SOYLU VE İÇTEN’İN KENDİSİNİ ÖLDÜRTECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

İş insanı Fehmi Öztürk, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski AKP Milletvekili Cuma İçten’in kendisini öldürteceğini iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı: “Kamu düzeni için her kesim medyaya çağrı yapıyorum, sorumlu gazetecileri göreve davet ediyorum. Can güvenliğim tehlikede! Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürtecek, adalet Bakanı’na ve İçişleri Bakanı’na çağrıda bulunuyorum, vakit geç olmadan önlem alın lütfen… Ben yıllardır gerekli resmi müracaatlarımı yaptım. Dosyalar kapattırıldı, açık olanlar da engelleniyor!”