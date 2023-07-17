Datça'da restoranda çıkan yangın ormana sıçradı
Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, makilik ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Aşırı sıcakların etkisi altına giren Türkiye'de, ülkenin çeşitli noktalarından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.
DATÇA'DA YANGIN
Son olarak Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkarıldığı bildirildi.
Gelen bilgilere göre, bir restoranda çıkan yangın, makilik ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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