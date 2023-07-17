Datça'da restoranda çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, makilik ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Datça'da restoranda çıkan yangın ormana sıçradı

Aşırı sıcakların etkisi altına giren Türkiye'de, ülkenin çeşitli noktalarından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. 

DATÇA'DA YANGIN

Son olarak Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkarıldığı bildirildi. 

Gelen bilgilere göre, bir restoranda çıkan yangın, makilik ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Orman yangınları
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