Datça'da Devrilen Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Datça'da Devrilen Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Arif Zeybek'in (76) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Emecik Mahallesi Alavara mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zeybek'in, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Zeybek'in cenazesi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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