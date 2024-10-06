Datça'da Devrilen Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Arif Zeybek'in (76) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Emecik Mahallesi Alavara mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zeybek'in, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Zeybek'in cenazesi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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