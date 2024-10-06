Nazilli'de Hurdacıda Alevler Dehşet Saçtı

Yangın, Nazilli Organize Sanayi 587 sokakta bulunan R.H.’ye ait hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta tatili nedeniyle kapalı olan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle hurda malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. İş yeri sahiplerinin de destek verdiği itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen iş yeri sahibi ve yanındaki 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilmesinin ardından tedbir amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA