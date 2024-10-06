Antalya'da Balık Tutma Yarışması Yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Büyük Balığın Peşinde yarışması gerçekleştirildi.

Son Güncelleme:
Antalya'da Balık Tutma Yarışması Yapıldı

Kumluca Belediyesinin destekleriyle Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde düzenlenen balık tutma yarışmasına 150 amatör balıkçı katıldı.

Yarışma jürisi tarafından teknelerin kontrol edilmesiyle başlayan yarışmada amatör balıkçılar iki gün süreyle en büyük ve en çok balığı tutabilmek için mücadele etti. Yarışmada bir kişi 13 kilo 800 gramlık grida cinsi balık tutarak ödülün sahibi oldu.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, etkinlikteki konuşmasında, yarışma sayesinde balık sevdalılarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ise Türkiye'nin değişik illerinden amatör balıkçıları bir araya getirmekten mutlu olduklarını belirtti.

Akdeniz'de balık çeşitliliğin fazla olduğunu kaydeden Avcıoğlu, "Birincisini düzenlediğimiz yarışmaya bu kadar ilginin olması bize ziyadesiyle mutlu etti. Gelecek yıllarda daha geniş katılımlı, daha güzel organizasyonlarla bu etkinliğimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmayı kazanan katılımcılara ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
13 Yaşında Çocuk Hamur Makinesine Elini Sıkıştırdı 13 Yaşında Çocuk Hamur Makinesine Elini Sıkıştırdı
İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor
Jandarmalar Didim'de Festivali Güvende Tuttu Jandarmalar Didim'de Festivali Güvende Tuttu