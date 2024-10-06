13 Yaşında Çocuk Hamur Makinesine Elini Sıkıştırdı

Şanlıurfa’da 13 yaşındaki çocuğun hamur makinesine kaptırdığı eli, itfaiye ekipleri tarafından makine kesilerek çıkartıldı.

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13 Yaşında Çocuk Hamur Makinesine Elini Sıkıştırdı

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi Akçakale Caddesi üzerindeki bir pide fırınında 13 yaşındaki Halil Şehitoğlu, elini hamur yoğurma makinesine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, makineyi keserek çocuğun elini kurtardı. Ambulansa alınan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Dışarıda çocuğunun kurtarılmasını bekleyen anne, çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Kaynak: AA

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