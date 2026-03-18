Datça'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 4.86 olduğunu açıkladı.
AFAD, Akdeniz'de, Datça'ya 206 km mesafede 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17.00'da gerçekleşen depremin derinliği 4.86 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 18, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [206.64 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-03-18
Saat:17:00:44 TSİ
Enlem:34.90611 N
Boylam:26.80889 E
Derinlik:4.86 km
Detay:https://t.co/C1HkVXmfyj
