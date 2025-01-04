Danimarka'nın Türkiye'den İthal Ettiği Susam Tohumlarında Salmonella Çıktı!

Türkiye'deki gıda skandalları dinmek bilmiyor. Türkiye'den Danimarka’ya ihraç edilen susam tohumlarında salmonella çıktı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) ürünlerin risk derecesini 'ciddi' olarak duyurdu.

Danimarkalı firmanın kontrolleri sırasında Salmonella tespit edilen susam tohumlarının Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi.

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen ürünlerde sıklıkla yabancı ya da zehirli madde tespit ediliyor.

Bu ürünlerin bir kısmı sınır kapısında tespit edilirken bir kısmı ise ülkeye girdikten sonra belirleniyor. Ürünler genellikle Türkiye'ye iade ediliyor.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak tanımlanıyor. Bakterilerin yol açtığı en yaygın gıda zehirlenmesi çeşitlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkılama yöntemiyle vücuttan atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor.