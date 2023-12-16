Cüneyt Özdemir'den 'Kuş Uçuşu' yorumu: Gülümseyerek izliyorum ama...

Cüneyt Özdemir, ikinci sezonu Netflix'te yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisi hakkında, "Habercilik heyecanını, sermayesiz bir medyayı ve en önemlisi 'bizim dünyayı' daha çok paylaşmamız gerekiyor" dedi.

Cüneyt Özdemir'den 'Kuş Uçuşu' yorumu: Gülümseyerek izliyorum ama...

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin ikinci sezonu 14 Aralık’ta Netflix’te izleyicilerle buluştu. Gazeteci ve haber sunucusu Cüneyt Özdemir, dizinin yeni sezonu hakkında yorum yaptı.

Sosyal medya hesabından yorumunu paylaşan Özdemir, "Kuş Uçuşu ikinci sezonu gülümseyerek izliyorum. Kerem Çatay aslında çok güzel bir damar yakalamış. Televizyon habercilerinin hırslı dünyasına bakıyor. Ama ne yazık ki hayli karikatür kahramanlar ve olaylarla. Belki biz kameraların arkasında nasıl bir dünya olduğunu tam olarak anlatamıyoruz. Habercilik heyecanını, sıfırdan kendini yeniden var etmeyi, sermayesiz bir medyayı ve en önemlisi 'bizim dünyayı' daha çok paylaşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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