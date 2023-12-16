Corning grevi sona erdi

Corning Kablo işçileri, fabrika yönetimi anlaşmaya vararak 156 gün süren grevi sonlandırdı.

Corning grevi sona erdi

Corning Kablo'da 14 Temmuz'dan bu yana grevde olan işçilerle fabrika yönetimi arasında yapılan son toplantıda anlaşma sağlandı.

Cuma akşamı Lastik-İş Genel Merkezinde yapılan toplantının ardından bugün grev çadırında buluşan işçilere Lastik-İş Gebze Şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri açıklamalarda bulundu.

Evrensel'de yer alan habere göre sözleşmenin detayları şöyle: İlk altı aya yüzde 75, ikinci altı ay yüzde 30, üçüncü altı ay enflasyon +2 puan ve asgari ücrete gelecek zammın enflasyon ile arasındaki farkın yarısı kadar ücret artışı. Yılın son dört ayında her ay için 2000 lira brüt vergi koruması.

Corning işçileri pazartesi gününden itibaren işbaşı yapmaya başlayacak.

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