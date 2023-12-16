Düzce'de dalga boyu 4 metreye ulaştı
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.
Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti.
Meteoroloji yetkilileri, gün boyu devam etmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Kaynak: AA
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