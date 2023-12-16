İzmir'de "neden baktın" kavgası kanlı bitti!

İzmir'in Bornova ilçesinde "neden baktın" tartışması sonrası 1 kişi tabancayla başından vuruldu.

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İzmir'de "neden baktın" kavgası kanlı bitti!

İzmir'in Bornova ilçesinde eğlence mekanından çıkan Y.Y. ile H.C.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Y.Y.'nin başına ateş etti. Y.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

"NEDEN BAKTIN" KAVGASI

İHA'nın aktardığı habere göre, olayın ardından kayıplara karışan H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı. H.C.A.'nın alkol etkisiyle eğlence mekanı çıkışında Y.Y.'nin kendisine bakması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, hastanede tedavi gören Y.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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