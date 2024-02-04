Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehit pilotlar için taziye mesajı yayımladı

Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için başsağlığı mesajı yayımlayan Cevdet Yılmaz, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehit pilotlar için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı polisimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı.

En son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken,1 teknisyen ise yaralandı.

Kaynak: AA

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