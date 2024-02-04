Soğuk hava Tercan Baraj Gölü'nü dondurdu

Aşırı soğuk nedeniyle Erzincan'da bulunan Tercan Baraj Gölü'nün donduğu kaydedildi.

Soğuk hava Tercan Baraj Gölü'nü dondurdu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan 8 dönüm alana sahip Tercan Baraj Gölü etkili olan aşırı soğuklardan dolayı dondu.

Erzincan-Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bulunan 8 dönüm alan ve 156 milyon metre küp su hacmine sahip Tercan Baraj Gölü gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan aşırı soğuk nedeni ile tamamen buz tuttu.

Yaklaşık 25 - 30 santimetreyi bulan buz kalınlığı baraj gölünde yapılmakta olan kültür alabalık kafeslerini buz altında bıraktı. Baraj göllünde balık üretimi yapan balıkçılar zor günler yaşarken balıkçıların balık havuzları tekneleri ve diğer ekipmanları buz tabakasının içinde kaldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kar Yağışı Erzincan Tercan Baraj Gölü
EPDK'dan 29 şirkete lisans EPDK'dan 29 şirkete lisans
Hikayenin sonuna mı gelindi? Yargı seyircilerini üzen gelişme Hikayenin sonuna mı gelindi? Yargı seyircilerini üzen gelişme
Pişirdiğiniz hamsiyi ziyan etmeyin; Yavan olmasını önleyen pişirme tekniği Pişirdiğiniz hamsiyi ziyan etmeyin; Yavan olmasını önleyen pişirme tekniği
Cezaevinden izinli çıktığı gün, tanımadığı kadını takip edip defalarca bıçakladı! Mahkemedeki savunması 'pes' dedirtti Cezaevinden izinli çıktığı gün, tanımadığı kadını takip edip defalarca bıçakladı!
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerde kök maaş bilmecesi: SGK Uzmanı zam için tarih ve rakam verdi SGK Uzmanı zam için tarih ve rakam verdi
Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki yağdı Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki yağdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyiyle paylaştığı poz gündem oldu: "Gen dağılımındaki adaletsizlik..." Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyiyle paylaştığı poz gündem oldu
Hafize Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığı söylenmişti: Eski Merkez Bankası çalışanı 'işe iadesini' talep etmiş Hafize Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığı söylenmişti
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye 'Fenerbahçe ve Galatasaray' talebi: İki takım için de adil bir... Rıdvan Dilmen'den TFF'ye 'Fenerbahçe ve Galatasaray' talebi