Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan’da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Forumu nedeniyle iki ülkeden iş insanlarıyla Taşkent’te bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan’da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz temasları kapsamında, iki ülkeden iş insanlarıyla Taşkent’te görüştü.

Açıklamasında, “Türkiye-Özbekistan İş Forumu vesilesiyle, kıymetli dostum Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sayın Cemşit Kuçkarov ile birlikte iki ülkeden iş insanlarımızla Taşkent’te bir araya geldik. Cumhurbaşkanlarımızın güçlü siyasi iradesiyle yükselen ikili ilişkilerimiz, ekonomik alanda da tarihi bir derinlik ve stratejik bir ortaklık kazanmıştır. İş Forumumuzda; ticaret, yatırım, ulaştırma, sanayi, tarım, enerji, dijital dönüşüm ve kadın girişimciliği gibi pek çok başlıkta iş birliğimizi geliştirmeye dönük somut adımlar ele alındı. KEK Protokolü ve Eylem Planı’yla çerçevesi çizilen bu gündem, sahada karşılık bulmaya başlamıştır. Türkiye ve Özbekistan’ın ortak kalkınma yolculuğunda atılan bu adımların, iş dünyalarımıza yeni fırsatlar sunmasını; bölgesel refah ve Türk Dünyası’nın bütünleşmesine katkı sağlamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Cevdet Yılmaz
Yargı Tarihinde Bir İlk! Hakim Zorlu Arazilere Helikopterle İndi Yargı Tarihinde Bir İlk! Hakim Zorlu Arazilere Helikopterle İndi
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
RTÜK’ten 4 Kanala Ceza RTÜK’ten 4 Kanala Ceza
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor