Erdoğan’dan TFF 1. Lig’e yükselen takımlara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe Spor Kulübünü tebrik etti.

Erdoğan’dan TFF 1. Lig’e yükselen takımlara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan’dan TFF 1. Lig’e yükselen takımlara tebrik - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan TFF 1. Lig Göztepe Eyüpspor
ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor
Bodrum’dan Yunanistan’a yüzmeye çalıştı: Kaçak göçmen yakalandı Bodrum’dan Yunanistan’a yüzmeye çalıştı: Kaçak göçmen yakalandı
Engin Polat'ın hesabından yapılan "maske paylaşımına" avukatı cevap verdi: Cezaevine gidince soracağım Engin Polat'ın hesabından "maske" paylaşımı yapılmıştı
Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş... Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş...
ÇOK OKUNANLAR
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu! Aşk da kapılarını çalacak Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu!
Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş için 'kahpe' dedi, Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı! Sinan Ateş için 'kahpe' dedi, Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı!
Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül