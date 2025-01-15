Cumhurbaşkanı İmzaladı: Adalet Akademisi’ne ve Adli Tıp Kurumu'na Önemli Atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı İmzaladı: Adalet Akademisi’ne ve Adli Tıp Kurumu'na Önemli Atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8'inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Halit Çakır atandı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla Adli Tıp Kurumu'na yapılan tüm atamalar şu şekilde:

- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Mehmet Ali SELÇUK,

- Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Ömer ASAN,

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Şener AĞAÇ,

- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Esma AKDEMİR,

- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hanife BALCI,

- Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Tuğba ÖZBULAT,

- Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Muhammed Emre YILMAZ,

- Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol TURAN,

- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Gıda Mühendisliği Üyeliğine, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ,

- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk DAŞDEMİR,

- Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk Nörolojisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin KILIÇ,

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üyeliğine, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil KOYUNCU,

- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Aile Hekimliği Üyeliğine, Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Ali ORUÇ,

- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış DEMİRKOL,

- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ÇELİK,

- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAYRAM,

- Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÖZDEMİR,

- Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ÇELİK,

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ERTÜRK,

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nedim UZUN atandı.

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