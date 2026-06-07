Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' Mesajı: 'Ekonomimize 365 Milyar Katkı Sağladık'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Forumu Gala Yemeği'nde konuştu. Sıfır atık hakkında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine kadar pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere, bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

'FORUMUN MİSYONU ÇOK ÖNEMLİ'

* Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 500'den fazla paydaşı bir araya getiren bu platformu kıymetli buluyorum. 183 ülkeden katılım var. 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum çevre diplomasisinde Türkiye'nin ulaştığı düzeyi göstermekte. Sıfır Atık Forum'un düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Forumun üstlendiği misyon çok önemli. Forumun ortak deklarasyon bildirgesi de yeni adımlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

* İklim meselesi savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Hava kirliliğinden gıda kirliliğine, atık yönetimine, iklim kaynaklı problemlerin kelebek etkisi ile birbirini etkilediği inkar esilemez hakikattir. Bu her geçen yol daha da fazla hissediliyor. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim her çağda değişime uğramıştır. Asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilmesidir.

* Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı tahrip edici etkilerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken diğer tarafı açlık yoksulluk içinde hastalıklarla mücadele ediyor.

'ÜRETİLEN GIDANIN ÜÇTE BİRİ İSRAF EDİLMEKTE'

* BM raporuna göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmakta. Üretilen gıdanın üçte biri israf edilmektedir. Atık sorunu da küresel çapta tehdit unsuru olarak karşımızda durmakta. Eşim Emine Erdoğan'ın forumun başında anlattığı 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki çöpten kıta sorunu ürkütücü bir örnektir.

SIFIR ATIK HAREKETİ

* İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.

* Sıfır Atık hareketi ve hayata geçirdiğimiz projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık, 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 2017'de yüzde 13 olan atık geri kazanım oranı 2025'te 37,53'e ulaştı. Bu oranı 2035'te yüzde 60'a 2053'te yüzde 70'e çıkaracağız.

Kaynak: AA