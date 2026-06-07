Otokoç'a Silahlı Saldırıda Flaş Gelişme: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Otokoç Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

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Otokoç'a Silahlı Saldırıda Flaş Gelişme: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli iki kişi sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasının önüne geldi. Şüpheliler, binaya silahla ateş açtı. Saldırıda binaya iki kurşun isabet etti.

SİLAHLARINI AVM BAHÇESİNE ATTILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırganların olayın ardından kullandıkları silahı ve kıyafetlerini yakındaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıklarını belirledi. Şüphelilerin daha sonra taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Otokoç'a Silahlı Saldırıda Flaş Gelişme: İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Resim : 1

Polis ekipleri güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla saldırganların kaçış güzergahını belirledi. Yapılan operasyon sonucunda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırının Rahmi Koç'un geçtiğimiz günlerde İzmir'de katıldığı hastane açılışında anlattığı ve tepkilere neden olan fıkra sonrası gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Ancak henüz saldırının nedenine ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadı.

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Kaynak: AA

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