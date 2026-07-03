Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Sert Sözler: 'Kendileri de Zihniyetleri de Müzelik!' Çiftçi ve Köylülere Kredi Müjdesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanalar şöyle:

"Tarım Ekosistemi Buluşmalarının 5'incisinde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki çiftçi kardeşlerimi selamlıyor, sevgilerimi gönderiyorum. Toprağın bitirdiği her ürünü, her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören, nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Toprak için 'ana' tabiri kullanmamız laf olsun diye değildir. "Ne ekersen onu biçersin" sözü milli hafızamıza boşuna kazınmamıştır.

'VAHŞİ KAPİTALİST ZİHNİYET BAŞ SORUMLUSUDUR'

Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için hayatidir, yeri dolduramazdır. Tabiat nankörlük etmez kendine nankörlük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin insanın yaptıkları sonucu olduğunu biliyoruz. Suyun havanın, toprağın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz. Ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz. Vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur.

'İNSANLIK OLARAK BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYORUZ'

Nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa, nimetin de insanın üzerinde hakkı vardır. Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemlerden biridir. İnsanlık olarak, daha fazla kazanmak, daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın, havanın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz.

'ÜRETİCİLERİMİZE 47 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK'

Son yıllarda kuraklık yaşadık. Taşkınlarla karşılaştık. Tarım ile birlikte çevreye de zarar veren afetlerle karşılaştık. Zirai dondan etkilen üreticilerimize 47 milyar lira ödeme yaptık. Barajlarımız göllerimiz su kaynaklarımız doluyor. Nehirlerimiz derelerimiz tam da özlediğimiz şekilde gürül gürül akıyor. Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.

Tohumda dünyada ilk 10 arasındayız. Haziran ihraç rakamlarımız açıklandı.

'42 İLDE 61 ORGANİZE TARIM BÖLGESİ AÇACAĞIZ'

Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesi ile tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz.

Geçen yıl sektöre verdiğimiz destek 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise 930 milyar lira.

'KENDİLERİ DE ZİHNİYETLERİ DE MÜZELİK'

Biz birileri şov yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda çiftçiye traktör sözü verip biz onu reklam için yaptık demek değildir. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik.

'TÜRKİYE'Yİ ŞAHA KALDIRMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez, bırakın milleti kendilerine bile hayırları yok, biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için vatandaşımız için özellikle istikbalimizin teminatı gençlerimiz için çalışıyoruz. Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan sorunu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor.

TARIM VE HAYVANCILIKTA KREDİ MÜJDESİ

Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. 10 yıla kadar vade ile kredi garanti fonu ile çok daha güçlü finansman sunacağız.

Atıl durumda bulunan, büyükbaş, süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon TL’ye besicilik yatırımlarına 40 milyon TL’ye kadar katkı sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadeler olacak.

Tarımda yenilenebilir yatırımları daha güçlü destekliyoruz. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini destekliyoruz. 15 milyon TL’ye kadar 8 yıl vadeli kredi imkanı sağlıyoruz.

Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon büyükbaş hayvancılıkta 3 milyon TL’ye yükseltiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi