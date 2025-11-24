Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığınca düzenlenen "Milli Sarayların Yüzyılı" Uluslararası Sempozyumu'na bir video mesaj gönderdi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na Mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na videolu mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında 'Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'nun başarılı geçmesini temenni ederek, dünyanın dört bir yanından programa katılan tüm misafirleri de selamladı. Erdoğan, 27 farklı ülkeden, sahasında uzman onlarca katılımcının katıldığı sempozyumu tertip eden Milli Saraylar Başkanlığı'nı tebrik ettiğini belirterek, "3 kıtaya yayılmış muazzam bir coğrafyayı, 6 asır boyunca idare eden Osmanlı Devleti, hükmettiği toprakların her köşesine medeniyetimizin en seçkin eserlerini inşa etmiştir. Osmanlı şaheseri camilerimiz, köşklerimiz, medreselerimiz gibi bugün bütün ihtişamıyla ayakta duran saraylarımız da Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleridir. Yüksek bir sanat idrakinin ürünü olan Osmanlı sarayları, farklı yollarla bir araya getirilmiş nadide eserleri bugün de bünyesinde barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na Mesaj - Resim : 1

'MİLLİ SARAYLAR TİTİZLİKLE KORUNUYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi milli sarayları da titizlikle koruduğunu belirterek, şunları söyledi: "Milli Saraylar Başkanlığımız, bir taraftan bakım ve restorasyon faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan yeni müzeler açmakta ve muhafaza edilen eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunmaktadır. Bu yıl, 100'üncü yaşına giren Milli Saraylarımızın düzenlediği, 'Milli Sarayların Yüzyılı' sempozyumunda emeği geçenleri tekrar kutluyor, değerli fikirleriyle sempozyuma katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum"

Kaynak: DHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
