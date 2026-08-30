Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla Zana'ya Başsağlığı Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski HDP milletvekili Leyla Zana'yı telefonla arayarak, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla Zana'ya Başsağlığı Telefonu
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HDP eski milletvekili Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diyarbakır'da 1977-1980 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zana, bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde son yolculuğuna uğurlandı.

ERDOĞAN ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Leyla Zana'yla telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Zana'nın hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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