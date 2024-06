Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kayyım' açıklaması: Hakkari bunun ilk adımı olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Konuşmasında, Gezi eylemleri sırasında yayın yapan medya kuruluşlarını hedef alan Erdoğan, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

GEZİ EYLEMLERİNİ YAYIN YAPAN MEDYA KURULUŞLARINI HEDEF ALDI

"Siyasi hayatımızın tüm aşamalarında Anadolu yayıncılığının yanında olduk. Sizlere gereken her türlü desteği sağlamayı çalıştık. İnşallah bundan sonra da size sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Milletin karşısında kurumlanan ve konumlanan değil, milletin yanında dimdik duran 4. kuvvet olarak siz kıymetli Anadolu medyası mensuplarına kapımızın her zaman açık olduğunu özellikle ifade ediyorum. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Gündemini millete ve milletin değerlerine sabitlemiş yayıncılığın önemini her geçen gün daha kavrıyoruz

Anadolu yayıncılığı yüzyüze geldiğimiz kritik kavşakların tamamında gerçekten takdire şayan duruş sergilediler. Sokaklarımızın ateşe verildiği Gezi olaylarında birileri 24 saat canlı yayınlarla Gezici vandalları överken sizler milletin yanında net tavır koydunuz. Sizler 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde milli iradenin sesi oldunuz. 15 Temmuz gecesi birileri 'bekle gör' politikası izlerken demokrasimizi korkusuzca savundunuz.

"YILLARCA BİZE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DERSİ VERENLER, FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YAŞANANLARA SESİNİ ÇIKARMIYOR"

Anadolu yayıncıların vicdanlı ve ilkeli tutumlarını Gazze'deki katliamda da aynı kararlılıkla devam ettirdiklerini memnuniyetle takip ediyorum. İsrail güçleri tarafından Filistin'de şehit edilen gazeteci meslektaşlarınızın hatıralarına ve mücadelelerine sahip çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum. Müslümanlığımızla birlikte insanlığımızın da sınandığı Filistin halkına karşı insani görevimizdir. Vicdanı kurumayan hiç kimse böyle bir zulme suskun kalamaz. Yıllardır bize basın özgürlüğü dersi verenler, Filistin topraklarında yaşananlara sesini çıkarmıyor.

"HAKKARİ'DE YARGI KARARINI VERMİŞTİR"

Terörle sivil siyaset yan yana durmaz. Terörle demokrasi bir arada olmaz. Sırtını elinde kalaşnikof olana, molotof olana, bomba olana dayayarak meşru siyaset yapılmaz.

Biz bugüne kadar meşru siyasete söz söylemedik. Yargının Hakkari ile ilgili verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı hukukunu konuşturarak kararını vermiştir. Bunlar hemen parlamentoyu ayağa kaldırdı. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosudur.

"MECLİS'TE TEKME ATARAK SALDIRMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Orada tekme, yumruk sallayarak saldırmanın kimseye faydası yok. Sivil ve demokratik siyasetin güçlenmesi için pek çok adım attık. Dünyanın hiçbir medeni ülkesi demokrasisinin kundaklanmasına izin vermez, veremez. 31 Mart'tan önce ne dedik?

Eğer adaylarınız herhangi bir gayrimeşru işlemlere girmediyse, katılmadıysa söyleyecek sözümüz yok. Eğer yaptılarsa bizler de yasaları işletmek durumundayız. Hakkari şimdi bunun ilk adımı olmuştur. Hukuk da bunun gereğini yapmıştır ve yapacaktır.

Halkın olan belediyelerini kendilerinin tapulu malı gibi görüyorlar. Belediyeler ne onlarındır ne de terör örgütünündür. Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir. Belediyeler sırtını Kandil'e yaslayanların hiç değildir. Belediyeler halkımızındır, aziz milletimizindir. Bu ülkede kurumların tek sahibi millettir, 85 milyondur. Şehirlerine gerçekten hizmet etmek isteyen belediyeleri çok iyi biliyoruz. Vatandaşa hiçbir ayrım yapmadan hizmet edenlerle kimsenin bir derdi yok. Benim de yok.

Biz sadece terör belasıyla hukuk zemininde mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi bize tuzak kurmak isteyenlerle de yürüteceğiz.