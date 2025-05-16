Orta Doğu Turu Sona Erdi: Trump İstanbul'a Gelecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine katılıp katılmayacağı merak konusu olan Trump, "Yarın buradan ayrılıyorum, varış noktamız belli değil" dedi.

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Orta Doğu Turu Sona Erdi: Trump İstanbul'a Gelecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor. Trump, Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi.

Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum" dedi.

Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceği sinyalini vermişti.

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Kaynak: İHA

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