Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya İnsani Yardım Günü' Mesajı: Kimsesizlerin Kimsesizlerin Kimsesi Olmak Emirdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya İnsani Yardım Günü' kapsamında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında "Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir" ifadeleri yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya İnsani Yardım Günü' Mesajı: Kimsesizlerin Kimsesizlerin Kimsesi Olmak Emirdir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'MİLLİ GELİRE ORANLA EN FAZLA İNSANİ YARDIMDA BULUNAN ÜLKEYİZ'

Paylaşımda, "Bugün Dünya İnsani Yardım Günü… Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

'KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAK DİNİMİZİN BİZLERE EMRİDİR'

300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması ile türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesinin tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşılarında durduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz.

'GAZZE BAŞTA OLMAK ÜZERE UMUT OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Gazze
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