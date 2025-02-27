Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi

Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AKP İstanbul İl Gençlik Kolları doğum günü sürprizi yaptı. O anlar kamerada...

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı, Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı.

Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi", "İyi ki doğdun reis ", "Tenzile annenin duası, milyonların umudusun" yazılı pankartlar taşıyan gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Gençlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Dünya Liderleri Peş Peşe Tebrik Etti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü Teşekkürü: 'Bu Can Bu Tende Oldukça...'Dünya Liderleri Peş Peşe Tebrik Etti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü Teşekkürü: 'Bu Can Bu Tende Oldukça...'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor
Bakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze' Planına Sert Çıkış: 'Bu Bir Akıl Tutulmasıdır!' Bakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze' Planına Sert Çıkış
3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor 3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor
Dursun Çiçek'ten CHP'de Ön Seçim İddiası: Mansur Beye '2. Aday' Sözü Verilmiş Dursun Çiçek'ten CHP'de Ön Seçim İddiası
ÇOK OKUNANLAR
Dursun Çiçek'ten CHP'de Ön Seçim İddiası: Mansur Beye '2. Aday' Sözü Verilmiş Dursun Çiçek'ten CHP'de Ön Seçim İddiası
Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de
Arkeoloji Dünyasını Heyecanlandıran Gizemli Keşif! Pompei Antik Kenti'nde Gün Yüzüne Çıktı Pompei Antik Kenti'nde Gizemli Keşif
NYC Belediye Başkanı Adams'ın Türkiye Bağlantılı Rüşvet Davası İçin Kalıcı Ret Talebi Türkiye Bağlantılı Rüşvet Davası İçin Kalıcı Ret Talebi
Resmi Gazete’den Duyuruldu! Sosyal Medya İçerik Üreticileri İçin KDV Kararı Sosyal Medya İçerik Üreticileri İçin KDV Kararı