Cumhurbaşkanı Erdoğan’a DSÖ Avrupa Ödülü... Gazze’deki İnsani Çabalar Tescillendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gazze’de yürütülen insani yardım ve tıbbi tahliye operasyonlarındaki rolü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ödülü verildi. Ödül, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge tarafından Ankara’daki 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Ödülleri Töreni’nde takdim edildi. Törende TÜSEB’in 2025 yılı bilim, hizmet ve teşvik ödülleri de sahiplerini buldu. Bilim, hizmet ve sağlık teknolojileri kategorilerinde birçok akademisyen ödüllendirilirken, özel ödül bu yıl Prof. Dr. Uğur Türe’ye verildi.

'KARARLI DURUŞUN KARŞILIĞI'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya paylaşımında, ödülün 'Erdoğan’ın küresel insani meselelere yönelik kararlı duruşunun uluslararası alanda gördüğü karşılığın somut bir yansıması' olduğunu vurguladı. Duran, Gazze’deki ağır tabloya rağmen insani yardımın sürdürülmesi, tahliyelerin güvenle yapılması ve mazlumların sesinin duyurulmasının Cumhurbaşkanı’nın doğrudan takibi ve liderliğiyle mümkün olduğunu ifade etti. Duran bu ödülün, Türkiye’nin son yıllarda güçlendirdiği insani diplomasi yaklaşımının uluslararası arenada tescili niteliğinde olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA