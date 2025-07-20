Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünlü Futbolcuyla Böyle Tanıştı... 'Ulan Nereden Çıktı Bu Tayyip'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve sporcularla bir araya geldiği programda Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç ile tanışırken esprili bir tepki verdi. Erdoğan, kendisini tanıtan genç futbolcuya "Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama ulan nereden çıktı bu Tayyip diyorum" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında gençler ve sporcuların sigarayla mücadeleye ilişkin önerilerini görüştü. Erdoğan ile katılımcılar arasında bulunan Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç arasındaki esprili diyalog sosyal medyada gündem doldu.

Sanuç'un kendisini tanıttığı sırada esprili şekilde "Ne? Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama ulan nereden çıktı bu Tayyip diyorum" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın bu yanıtı salondakileri güldürdü.

KAMPTAN SONRA PROGRAMA GELDİ

Avusturya kampından sabah gelip programa iştirak ettiğini söyleyen Sanuç, sporun gençler üzerinde olumlu etkileri olduğuna inandığını belirterek, "Tütün ve tütün ürünlerinin sporun, sporcuların olduğu ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulmasını ve dumansız alanlara dönüştürülmesini destekliyorum. Bu sayede genç nesillerin çok daha sağlıklı ortamlarda yetişeceğine ve sporun gücünün artacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tütünle Mücadele' Mesajı: 'Gençlerin Zehirlenmesine Müsaade Etmeyeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tütünle Mücadele' Mesajı: 'Gençlerin Zehirlenmesine Müsaade Etmeyeceğiz'Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye Gidiyor, Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet EdecekCumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye Gidiyor, Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet EdecekGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş
Son Güncelleme:
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
İstanbul’da Gece Yarısı Kabusu! Anne Çocuklarını Alıp Dışarı Fırladı… Patlayan Buzdolabı 4 Evi Yaktı Anne Çocuklarını Alıp Dışarı Fırladı, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı
Eski CHP'li Vekil Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti Eski CHP'li Vekil Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
İşler Tersine Döndü: İsrail Gazze'den Çekiliyor mu? İsrail Gazze'den Çekiliyor mu?
Eski CHP'li Vekil Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti Eski CHP'li Vekil Hayatını Kaybetti
Meteoroloji O İlleri Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat! Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!