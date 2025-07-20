İstanbul’da Gece Yarısı Kabusu! Anne Çocuklarını Alıp Dışarı Fırladı… Patlayan Buzdolabı 4 Evi Yaktı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir gecekonduda buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki üç gecekonduya daha sıçradı. Yangının başladığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Gece saat 00.30 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak’ta bir gecekonduda elektrikli buzdolabının patlamasıyla yangın başladı.

İstanbul’da Gece Yarısı Kabusu! Anne Çocuklarını Alıp Dışarı Fırladı… Patlayan Buzdolabı 4 Evi Yaktı - Resim : 1

Başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, kısa sürede bitişikteki üç gecekonduya da sıçradı.

İstanbul’da Gece Yarısı Kabusu! Anne Çocuklarını Alıp Dışarı Fırladı… Patlayan Buzdolabı 4 Evi Yaktı - Resim : 2

PATLAMAYA UYANDILAR

Evde bulunan aile bireyleri patlamayla uyanarak dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve daha fazla yayılması önlendi.

İstanbul’da Gece Yarısı Kabusu! Anne Çocuklarını Alıp Dışarı Fırladı… Patlayan Buzdolabı 4 Evi Yaktı - Resim : 3

'EVLER DE ALEV ALDI'

Yangının başladığı gecekondu tamamen yanarken, yangının sıçradığı üç yapı ise kısmi hasar gördü. Ev sahibi Emine Balkan, olay anını şu sözlerle anlattı: Eşim geldi, sesle uyandım. Buzdolabı tutuşmuştu. Çocukları alıp hemen dışarı çıktık. Hemen itfaiyeyi aradım. Sonra buzdolabı patladı galiba, diğer evler de alev aldı.

Kaynak: İHA

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Gaziosmanpaşa Yangın
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