İstanbul’da Gece Yarısı Kabusu! Anne Çocuklarını Alıp Dışarı Fırladı… Patlayan Buzdolabı 4 Evi Yaktı

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Gece saat 00.30 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak’ta bir gecekonduda elektrikli buzdolabının patlamasıyla yangın başladı.

Başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, kısa sürede bitişikteki üç gecekonduya da sıçradı.

PATLAMAYA UYANDILAR

Evde bulunan aile bireyleri patlamayla uyanarak dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve daha fazla yayılması önlendi.

'EVLER DE ALEV ALDI'

Yangının başladığı gecekondu tamamen yanarken, yangının sıçradığı üç yapı ise kısmi hasar gördü. Ev sahibi Emine Balkan, olay anını şu sözlerle anlattı: Eşim geldi, sesle uyandım. Buzdolabı tutuşmuştu. Çocukları alıp hemen dışarı çıktık. Hemen itfaiyeyi aradım. Sonra buzdolabı patladı galiba, diğer evler de alev aldı.

Kaynak: İHA