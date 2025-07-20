Eski CHP'li Vekil Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti

CHP, eski genel başkanlarından Altay Öymen'in vefatının ardından bir acı haberle daha sarsıldı. Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdi.

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Eski CHP'li Vekil Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti
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Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Karabıyık için ilk tören yarın saat 10.00’da Uludağ Üniversitesinde düzenlenecek. Törenin ardından cenaze namazı öğle vakti Bursa Ulu Cami'de kılınacak. Karabıyık, daha sonra memleketi Bilecik’te toprağa verilecek.

CHP Bursa Milletvekili olarak 2015'te TBMM'ye giren Karabıyık, bu görevini 3 dönem sürdürmüştü.

CHP'DE BİR GÜN ARAYLA İKİNCİ KAYIP

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen dün yaşamını yitirdi. Öymen, geçen haziran ayında akciğer ameliyatı geçirmişti. Hastaneden taburcu edilen Altan Öymen ameliyatından yaklaşık beş hafta sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öymen, iki gün önce yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti

Kaynak: ANKA

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