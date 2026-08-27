Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Telefon Trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 23 Ağustos'ta yapılan Kurultay seçimleri dolayısıyla tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede 2 ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaların sürdürüleceği mesajını da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kongo ve Ruanda cumhurbaşkanları ile de görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Telefon Trafiği
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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TOKAYEV'E SEÇİM TEBRİĞİ

Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos’ta Kazakistan’da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev’e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini de ifade etti.

BİR GÖRÜŞME DE KONGO CUMHURBAŞKANI İLE

Cumhurbaşkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan sürece verilen desteğe dikkat çekerek, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için Türkiye'nin gerekli katkılarda bulunabileceğini ifade etti.

RUANDA İLE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Ruanda ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda müspet ilerlemeler kaydedildiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.

KONGO-RUANDA GERİLİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını, iki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu, Türkiye’nin sürece destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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