Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 5 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Slovenya, Bahreyn, Zambiya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti büyükelçilikleri değişti.

Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Ayşe Hilal Sayan Koytak

Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de eski KKTC ve Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu atandı.

BAŞMÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ ATAMALARI DA YAPILDI

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişleri Mikail Torun, Ahmet Hamdi Kasapoğlu, Zafer Kandemir ve Çağlar Köse getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine Anıl Gürses, Gökhan Ateş, Işıl Sezgin Bal ve Naz Başaran atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başaüfettişliklerine, Hazine ve Maliye Müfettişleri Ahmet Yesari Eroğlu ve Tolga Turan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine ise 83 yeni vergi müfettişi getirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kuruluğu üyeliğine de Mustafa Akkaya atandı.

Kaynak: AA-İHA