Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Türkiye'ye Duyduğu İhtiyaç Daha Fazladır

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Erdoğan "Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Türkiye'ye Duyduğu İhtiyaç Daha Fazladır
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kurallar, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir.

'AVRUPA BİRLİĞİ'YLE İLİŞKİLERİMİZİ KAZAN-KAZAN ANLAYIŞIYLA İLERLETME İRADESİNE SAHİBİZ'

Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
Ankara’da Usulsüz Çalıştırıldığı Belirlenen 47 Yabancı Uyruklu Kadın Sınır Dışı Edildi! 29 Gözaltı Usulsüz Çalıştırılan 47 Yabancı Kadın Sınır Dışı Edildi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Beylikdüzü'nde 2 Hastayı Darbedip Yüzüne Tüküren Bakımevi Çalışanı Tutuklandı Beylikdüzü'nde 2 Hastayı Darbedip Yüzüne Tüküren Bakımevi Çalışanı Tutuklandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası
Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba Kulis Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba K
Resmi Gazete’de Yayımlandı: TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Site Aidatlarında Kurallar Değişti Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Site Aidatlarında Kurallar Değişti
Sokak Hayvanları İçin Kritik Eşik: Bakan Çiftçi Tarih Verdi, Belediyeleri Uyardı Bakan Çiftçi Tarih Verdi, Belediyeleri Uyardı