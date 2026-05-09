Ankara’da Usulsüz Çalıştırıldığı Belirlenen 47 Yabancı Uyruklu Kadın Sınır Dışı Edildi! 29 Gözaltı

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Son Güncelleme:
Ankara’da Usulsüz Çalıştırıldığı Belirlenen 47 Yabancı Uyruklu Kadın Sınır Dışı Edildi! 29 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirerek usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik başlatılan insan ticareti soruşturması kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yurt dışından Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu toplam 38 kadın Göç Müdürlüğü’ne teslim edilip, sınır dışı edildi. Operasyonların ikinci aşamasında da ekipler 5 ayrı mekana baskın yaptı. Bu operasyonlarda ise 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edilip sağlık kontrollerinin ardından Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Beylikdüzü'nde 2 Hastayı Darbedip Yüzüne Tüküren Bakımevi Çalışanı Tutuklandı Beylikdüzü'nde 2 Hastayı Darbedip Yüzüne Tüküren Bakımevi Çalışanı Tutuklandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba Kulis Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba K
ÇOK OKUNANLAR
Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası
Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba Kulis Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba K
Resmi Gazete’de Yayımlandı: TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi
Sokak Hayvanları İçin Kritik Eşik: Bakan Çiftçi Tarih Verdi, Belediyeleri Uyardı Bakan Çiftçi Tarih Verdi, Belediyeleri Uyardı
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Site Aidatlarında Kurallar Değişti Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Site Aidatlarında Kurallar Değişti