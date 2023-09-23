Cuma namazında ayakkabı çalan çocuğa 11 ay hapis cezası

Çorum'da cuma namazında bir kişinin ayakkabısını çalan 17 yaşındaki çocuğa 11 ay 3 gün hapis cezası verildi. Çocuğun cezası ertelendi.

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Cuma namazında ayakkabı çalan çocuğa 11 ay hapis cezası

Çorum’da cuma namazına giden bir kişinin ayakkabısını çalan 17 yaşındaki çocuğa, 11 ay 3 gün hapis cezası verildi.

17 Haziran 2022 tarihinde yaşanan olayda, cuma namazını kılmak için merkezde bulunan Karakeçili Camii'ne giden Sefa Ö. isimli kişi, namaz çıkışında ayakkabılarının yerinde olmadığını görünce şikâyetçi oldu.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda, Sefa Ö.'nün ayakkabılarını 17 yaşındaki E.B.'nin caminin ayakkabılığından aldığı tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan E.B hakkında kamu davası açıldı.

NİTELİKLİ HIRSIZLIKTAN 5 YIL İSTENDİ

E.B, hakkında, “nitelikli hırsızlık” suçundan 5 yıl hapis cezası istendi. Şüphelinin 15-18 yaş aralığında olmasından dolayı yaş indirimi yapıldı. Mağdurun zararını giderilmesinden ötürü de hakkında istenilen ceza 1 yıl 1 ay 10 güne düşen E.B.’nin yargılama boyunca iyi halli olması gözetilerek 11 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Diğer yandan mahkeme tarafından E.B. hakkında, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği öğrenildi.

Halen 18 yaşını doldurmamış olan şüpheli E.B. cuma namazında ayakkabı çalmasından dolayı almış olduğu 11 ay 3 gün hapis cezası nedeniyle, 3 yıl boyunca denetime tabi tutulacak. Kasıtlı bir suça karışmaması halinde söz konusu hapis cezasını yatmayacak.

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