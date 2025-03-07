Çorum’da İki Kamyonetin Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Yaşanan kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Çorum’da İki Kamyonetin Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Çorum-Yozgat karayolu Zile Kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Yozgat istikametinde ilerleyen Fuat T. kontrolündeki 55 ARD 216 plakalı kamyonet ile Bayram A. idaresindeki 19 LD 955 plakalı kamyonet hatalı şerit değiştirme dolayısıyla çarpıştı. Kazada sürücüler ile Muhammet S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olayın bildirilmesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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