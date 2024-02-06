14 yaşındaki çocuk çaldığı otomobille kaza yapıp yakalandı

Çorum'da anahtarı üzerinde bırakılan otomobili çalan çocuk kaza yapınca polis ekiplerince yakalandı.

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14 yaşındaki çocuk çaldığı otomobille kaza yapıp yakalandı

Alınan bilgiye göre Çorum Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'ndan kaçan 14 yaşındaki N.K, anahtarı üzerinde unutulan A.G'ye (77) ait otomobili Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'tan çaldı.

Şehir merkezinde çalıntı araçla ilerleyen N.K, Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak'ta bir araca çarparak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

N.K. gözaltına alınırken, aracının çalındığını polisten öğrenen A.G, olay yerine gelerek otomobilini teslim aldı.

Kaynak: AA

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Gözaltı Otomobil Çorum
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