Çorum FK'dan Transfer Hamlesi!

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, İsa Sonko ve Polat Abay'ı renklerine bağladı.

Son Güncelleme:
Çorum FK'dan Transfer Hamlesi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ismaila Isa Sonko ve Polat Abay'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en son Trendyol 2. Lig ekiplerinden Karaman FK'de forma giyen sol kanat oyuncusu 21 yaşındaki Polat Abay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Paylaşımda ayrıca, ​​​​​​​Senegalli orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Ismaila Isa Sonko ile de 3 yıllık anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Çorum
Son Güncelleme:
Instagram'dan Sonra Roblox'a Erişim Engeli! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Açıklama
İmam, İmamın Eşini Kaçırdı! Ölüm Emri Verilen Kadına Koruma Kararı Ölüm Emri Verilen Kadına Koruma Kararı
İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş... İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş...
Taşındıkları Evdeki Halının Altından Servet Çıkardılar: Tam 1 Milyon TL! Taşındıkları Evdeki Halının Altından Servet Çıkardılar: Tam 1 Milyon TL!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem