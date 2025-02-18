Çorlu'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Silahtarağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzeri Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi mevkisinde meydana gelen kazada, çevre yolundan caddeye giriş yapan Volkan Ç. idaresindeki otomobil ile Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüne çarptı.

Kaza sonrası savrulan otomobilin sürücüsü Volkan Ç. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan yolcu minibüsü ise olay yerini terk etti. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA