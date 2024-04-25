Çorlu tren kazası davası bugün

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davanın karar duruşması bugün görülecek.

Dava, TSİ 09.30’da Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek. Kazada oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve davanın simge takipçilerinden biri olan Mısra Öz "sorumlu kişilerin tutuklandıklarını görmek istediklerini" söyledi.