Çorlu tren kazası davası bugün

Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili davanın karar duruşması bugün.

Son Güncelleme:
Çorlu tren kazası davası bugün

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davanın karar duruşması bugün görülecek.

Dava, TSİ 09.30’da Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek. Kazada oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve davanın simge takipçilerinden biri olan Mısra Öz "sorumlu kişilerin tutuklandıklarını görmek istediklerini" söyledi.

Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz: Üst yetkililer de yargılamaya dahil edilmeliÇorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz: Üst yetkililer de yargılamaya dahil edilmeliGündem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çorlu davası için çağrı: Beni seven arkamdan gelsinCHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çorlu davası için çağrı: Beni seven arkamdan gelsinSiyaset

Etiketler
Çorlu Çorlu tren kazası
Son Güncelleme:
Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı
Yeni uygulama başladı: Tedavi olmadan ehliyet alamayacaklar! Tedavi olmadan ehliyet alamayacaklar!
ATV, KANAL D, STAR TV ve NOW TV'yi geride bırakmıştı! Bahar dizisiyle ilgili gerçek... ATV, KANAL D, STAR TV ve NOW TV'yi geride bırakmıştı! Bahar dizisiyle ilgili gerçek...
Show TV dizisi Sandık kokusu final mi? Bahar dizisinin gerisinde kalıyordu... Show TV dizisi Sandık kokusu final mi? Bahar dizisinin gerisinde kalıyordu...
ÇOK OKUNANLAR
Sağanak alarmı! Meteoroloji'den 44 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 44 il için sarı kodlu uyarı
Yeni uygulama başladı: Tedavi olmadan ehliyet alamayacaklar! Tedavi olmadan ehliyet alamayacaklar!
Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber: İşte partilerin oy oranları Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber
Savaş Ay'ın iki çocuğu arasındaki miras davası sonuçlandı Savaş Ay'ın iki çocuğu arasındaki miras davası sonuçlandı
ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında son durum ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında son durum