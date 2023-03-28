Çöp evden bebek çıktı: Anneden skandal ifade!

Konya'daki bir apartmanda dehşet veren bir olay yaşandı. Bebek ağlama sesi üzerine balkondan eve giren komşular, çöp evle karşılaştı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Çöp evden bebek çıktı: Anneden skandal ifade!

Akılalmaz olay Konya'da yaşandı. Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan Manolya Apartmanının çatı katında yaşayan acımasız anne Fatmanur G., iddiaya göre 1,5 yaşlarında olduğu ve isminin Asel olduğu bilinen kız bebeğini evde bırakıp gitti. 

BEBEK AĞLAMA SESLERİ

Dün gece saatlerinde bebek ağlama sesleri üzerine şüphelenen komşular, yan dairenin balkonundan eve girdi. Çöp evle karşılaşan vatandaşlar bebeği de yarı çıplak halde yerde buldu.

HaberGlobal'in aktardığına göre komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalesinin ardından bebeği hastaneye kaldırıldı.

VİCDANSIZ ANNENİN SKANDAL İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çocuğunu çöp evde tek başına dışarı çıkan anne Fatmanur G'nin ifadesi de pes dedirtti. Fatmanur G. ifadesinde şunları söyledi:

Çocuğumun babası evlilik dışı birliktelik yaşadığım T.N'dir. T.Y. Almanya'ya gitti ve orada yaşıyor. Asel'e ben bakıyorum. 

Kızımın karnını doyurduktan sonra 22.00 sıralarında kızımı evde bırakıp daraldığım için dışarı geçmeye çıktım. Evden çıkarken de Asel'in ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakıp çıktım.

23.00 sıralarında eve doğru yürürken polisler aradı ve acil olarak eve gelmemi söyledi. 2 haftadır bazı problemlerin var.

Ev sahibim evden çıkmamı istedi ve ailevi sorumlarda var. Bu süre içerisinde evi hiç temizleyip, toparlamadım. Komşularım çocuğum ağladığı için evime gidip, polisleri aradığını öğrendim"

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