Yılmaz Erdoğan'a Twitter'da tepki yağdı

Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın depremlerin ardından yazdığı şiir, Twitter kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

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Yılmaz Erdoğan'a Twitter'da tepki yağdı

Yılmaz Erdoğan 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından yazdığı şiiri Twitter hesabından yayınladı.

Büyük yıkımın yaşandığı Antakya’daki görüntüler üzerine şiirini seslendiren Erdoğan’ın suskunluğunu haftalar sonra şiirle bozması tepkilere neden oldu.

Erdoğan’ın yazdığı şiir şöyle:

“Ah benim güzel Antakya’m…
Sen üzme kendini bu kadar.
Olan bize olur,
Coğrafya kendini tazeler.
Dağılır gene kara bulutlar.
Bilirsin güneş
Bizim Hatay’ı çok sever.

Biraz sabır,
Biraz yağmur,
Biraz da zahter…”

Yılmaz Erdoğan'a Twitter'da tepki yağdı - Resim : 1

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